Machine Gun Kelly e Megan Fox si sposano

L'attrice Megan Fox e la star della musica Machine Gun Kelly si stanno per sposare. L'annuncio è stato fatto dai due attraverso i loro popolari profili Instagram. Megan Fox ha condiviso il video del romanticissimo momento della proposta. Colson Baker, in arte Machine Gun Kelly, si è inginocchiato per farle la grande proposta.

Nella didascalia che accompagna la dolce scena, Megan scrive: “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero banyan, abbiamo chiesto un momento magico. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall'amore. E dal karma. In qualche modo, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l'inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì. E poi ci siamo bevuti il sangue a vicenda”.