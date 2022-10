Megan Fox a Machine Gun Kelly: "Uccidimi o mettimi incinta"

Le stravaganti dichiarazioni d'amore tra Megan Fox e Machine Gun Kelly, una delle coppie statunitensi più chiacchierate degli ultimi due anni circa, sembrano non conoscere limiti. Tra le loro varie bizzarrie, la più recente arriva direttamente dalla 36enne attrice e modella che ha affidato ai social una richiesta molto particolare.

"Uccidimi o mettimi incinta"

All'indomani del Time 100 Next Gala, che si è tenuto nei giorni scorsi a New York, il cantante, all'anagrafe Colson Baker, ha condiviso con i suoi oltre 9 milioni di follower su Instagram alcuni scatti dell'evento newyorkese. La reazione della sua dolce metà non si è fatta attendere. Con un messaggio lasciato sotto al post fra gli altri commenti ricevuti da MGK, Megan Fox ha lanciato una grande dichiarazione insieme a una stravagante richiesta. "Nessuno con una struttura ossea migliore della tua ha mai camminato su questa terra. Squisitamente, devastantemente bello", ha scritto l'attrice, prima di aggiungere: "Uccidimi o mettimi incinta. Queste sono le uniche opzioni...", ha infatti scritto l'attrice.

Machine Gun Kelly protagonista di un nuovo film

Machine Gun Kelly intanto prosegue nel dedicarsi tanto alla sua attività musicale quanto alla sua carriera da attore. Giusto poche ore fa, infatti, Colson Baker ha pubblicato il trailer del nuovo film che lo vede protagonista. La pellicola si intitola "Taurus" e, diretta da Tim Sutton, è stata scritta da Sutton insieme allo stesso Machine Gun Kelly.