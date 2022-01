Elettra Lamborghini avrà una sua statua al Madame Tussauds

Elettra Lamborghini avrà presto una statua di cera a rappresentarla nel museo Madame Tussauds di Amsterdam. La sua popolarità in Olanda è cresciuta dopo il matrimonio con il noto dj Afro Jack, originario dei Paesi Bassi. Elettra ha posato per oltre tre ore per gli scultori, che hanno preso le sue misure, scattato centinaia di foto e rilevato tutti i dettagli utili alla realizzazione della statua. La scultura verrà presentata in Italia dalla stessa Elettra a maggio e verrà poi collocata verso l'estate nel museo, nella Music Area, in compagnia di Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber. Il Madame Tussauds di Amsterdam ha aperto nel 1970 in Kalverstraat e si è spostato nel 1991 in Piazza Dam. Tutte le statue vengono realizzate nei Tussauds Studios a Londra.

