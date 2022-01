Madonna, con bong e marijuana, annuncia novità

Nel 2020, grazie al piazzamento del brano "I don't search I find”, quarto estratto dal suo quattordicesimo album in studio “Madame X”, alla prima posizione della classifica “Dance Club Songs” di Billboard, Madonna è diventata il primo artista ad aver raggiunto la vetta di ogni chart stilata dal magazine statunitense con 50 singoli. Da quanto si apprende attraverso una serie di video condivisi dalla stessa popstar come storie sul proprio profilo Instagram ufficiale, la voce di “Like a virgin” sembrerebbe intenzionata a festeggiare il traguardo con “un piccola regalo per i fan”.

Senza svelare nessun dettaglio preciso in merito al nuovo progetto, che potrebbe essere una raccolta delle sue hit di maggiore successo così come una compilation di remix, Madonna ha informato i fan che sono “in arrivo” novità attraverso le didascalie delle clip pubblicate sui social in cui si legge: “A little present for my fans… coming soon! 50#1’s and you can dance!”, “Un piccolo regalo per i miei fa… presto in arrivo! 50 numeri uno e potrete ballare!”.

I filmati ritraggono la 63enne cantante in studio di registrazione insieme a una serie di collaboratori. “Che professionalità”, si sente dire da Miss Ciccone in uno dei primi video a una persona del suo team intenta a fumare marijuana con un bong in vetro. Nelle varie clip, tra momenti di relax in cui si vede la cantante - non nuova a mostrarsi sui social con dell’erba o con uno spinello tra le labbra - chiedere scherzosamente se qualcuno ha dell’erba mentre viene mostrata una grossa busta trasparente piena (“Dopo aver lavorato su così tanti pezzi c’è bisogno di un aiuto”, dice la popstar), o immagini di Madonna in studio mentre balla e canta, in sottofondo è possibile ascoltare alcuni remix di suoi brani famosi come - tra le altre - “Music”, “Material girl” e “Nothing really matters”.