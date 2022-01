Taylor Swift: "I negozi di dischi sono sacri"

"I negozi di dischi sono sacri, per me": lo dice Taylor Swift, che è stata scelta come "ambasciatrice globale" del Record Store Day 2022, la giornata dedicata ai negozi indipendenti di dischi, che quest'anno verrà celebrata il 23 aprile. Gli organizzatori dell'evento hanno deciso di puntare sulla popstar riconoscendole il merito di aver sempre supportato, nel corso della sua carriera, i negozi di dischi.

Non potevano fare scelta migliore. Nel 2020, quando le restrizioni legate al Covid hanno spinto i negozi a chiudere i battenti e poi a ripensare alle vendite fisiche, la cantautrice ha indirizzato i fan, tramite i suoi canali social ufficiali, dove è seguitissima, nei negozi di dischi americani, stimolando così l'attenzione nei confronti degli esercizi in un momento di incertezza generale. Ha anche fatto un gesto silenzioso e premuroso verso un negozio che conosce bene, Grimey's New and Pre-loved Music di Nashville. I proprietari ora festeggiano insieme a lei:

"Taylor Swift ha mostrato il suo amore e il suo sostegno per i negozi di dischi indipendenti non solo supportando il nostro negozio in particolare durante i primi giorni bui della pandemia, quando ha donato direttamente per aiutarci a sostenere il nostro staff, ma anche guidandolo con entusiasmo e coinvolgendo i suoi fan anche in altri negozi di dischi indipendenti, luoghi che molti di loro hanno visitato per la prima volta alla ricerca dei suoi CD autografati. Taylor è cresciuta come artista, abbiamo visto i suoi fan crescere con lei e siamo stati felici nel vedere che abbia preso il controllo delle sue registrazioni e lavorato con musicisti come Jack Antonoff e Aaron Dessner (con i quali ha inciso i suoi ultimi due album di inediti, 'Folklore' e 'Evermore', ndr), artisti la cui musica ha risuonato in negozi come il nostro per anni".