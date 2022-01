Taylor Swift vs Damon Albarn: scontro fra popstar

Taylor Swift risponde fuoco al fuoco. La cantautrice statunitense non ha per niente gradito alcune recenti dichiarazioni di Damon Albarn e ha deciso di rispondere in maniera molto forte sui social. Nelle scorse ore, Taylor Swift su Twitter ha replicato ai commenti rilasciati su di lei dal leader dei Blur e dei Gorillaz in un'intervista con il Los Angeles Times. Nel tweet del giornale si legge: “Albarn esprime anche i suoi pensieri su alcuni degli artisti musicali di oggi in vetta alle classifiche. Billie Eilish? 'Penso che sia eccezionale.' Taylor Swift? 'Lei non scrive le sue canzoni'”.

Parole che ovviamente hanno fatto infuriare Taylor Swift, che ha replicato: “Damon Albarn, ero una tua grande fan, finché non ho visto questo. Scrivo TUTTE le mie canzoni. Il tuo commento è completamente falso e COSÌ dannoso. Non è necessario che ti piacciano le mie canzoni, ma è davvero una ca**ata cercare di screditare la mia scrittura. WOW”. In un tweet successivo, Taylor ha aggiunto ironicamente: “P.S. Ho scritto questo tweet tutta da sola, nel caso te lo stessi chiedendo”.

Poco dopo sono arrivate le scuse di Albarn, che rivolgendosi alla Swift ha scritto: “Sono totalmente d'accordo con te. Ho avuto una conversazione sulla scrittura delle canzoni e purtroppo è stata ridotta a clickbait. Chiedo scusa senza riserve e incondizionatamente. L'ultima cosa che vorrei fare è screditare il tuo modo di scrivere le canzoni. Spero che tu capisca”.