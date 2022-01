Francesca Michielin: è in arrivo il suo primo romanzo

Una delle cantautrici di maggior successo del panorama musicale italiano sta per fare il suo debutto come scrittrice. Francesca Michielin sta per pubblicare il suo primo romanzo, che sarà intitolato “Il cuore è un organo” e arriverà nelle librerie il 15 marzo. Insieme al libro, la Michielin ha scritto anche una nuova canzone, “ottanio”, che si può già ascoltare in esclusiva, preordinando il romanzo. Ad annunciare il suo esordio letterario è stata la stessa artista, che prenderà parte al Festival di Sanremo 2022 come direttrice d'orchestra di Emma e con lei canterà la cover "Baby One More Time" di Britney Spears.

Sui suoi canali social la cantautrice e ora anche scrittrice ha svelato: “Finalmente posso dirvelo: ho scritto il mio primo libro, è un romanzo, una storia, un mondo, e si chiama “Il cuore è un organo”. Il titolo ha un significato pieno di sfaccettature e piani di lettura differenti, che non vedo l’ora scopriate. Uscirà il 15 marzo per Mondadori e da OGGI è disponibile in preorder! Ma non è l’unica cosa che ho scritto, perché tra le pagine del libro è nata anche “ottanio”, una canzone per immergervi nelle atmosfere dei protagonisti. Chi ordinerà il libro potrà ascoltarla in esclusiva”.