Anitta: il suo nuovo singolo è “Boys Don't Cry”

La superstar mondiale brasiliana Anitta apre un 2022 bollente come non mai con il nuovo singolo totalmente in inglese “Boys Don't Cry” prodotto da Max Martin. Il videoclip ufficiale diretto da Christian Breslauer (lil nas x, Doja Cat, Marshmello). Con un ritornello martellante e un beat energizzante, Anitta è pronta a conquistare tutti i dance floors del mondo, mentre smentisce un detto comune cantando questi versi: "Voi ragazzi non riuscite a smettere quando noi ragazze non vogliamo il vostro amore. Chi lo dice che i ragazzi non piangono? Voi ragazzi non vi stancate quando noi ragazze non vogliamo il vostro amore. Chi lo dice che i ragazzi non piangono?”

Anitta ritorna dopo un 2021 spettacolare; la popstar brasiliana ha dominato l’estate italiana con la collaborazione nella hit "Un altro ballo" di Fred De Palma, che ha ottenuto il doppio disco di platino e ha generato oltre 43M di streams nel mondo. Successivamente, è uscita “Faking Love” con Saweetie, oltre a “Girl From Rio” e a “Envolver”, che ha eseguito durante lo speciale NBC Miley's New Year's Eve Party Hosted By Miley Cyrus and Pete Davidson. Variety ha inserito “Faking Love” nei loro “momenti migliori del New Year’s Party”, mentre Hollywood Life ha lodato Anitta, affermando che “brilla come la sfera luminosa della New Years Eve”.