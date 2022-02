La vita di Robbie Williams diventerà un film

Era il cantante di una delle boy band di maggiore successo della storia della musica. È diventato uno dei più grandi entertainer del pop-rock contemporaneo, grazie a dischi come “Life thru a lens”, “I’ve been expecting you”, “Escapology” e “Rudebox”, solo per citarne alcuni. La carriera di Robbie Williams sarà presto raccontata in un film di genere biopic. Si intitolerà “Better man”, come la canzone che l’ex Take That incise nel 2000 per il suo terzo album da solista, “Sing when you’re winning”: scritto da Oliver Cole e Simon Gleeson, due sceneggiatori esordienti, che hanno a lungo parlato con la popstar, il film ripercorrerà le tappe salienti dell’ascesa di Robbie Williams, che secondo le stime avrebbe venduto circa 80 milioni di dischi a livello mondiale. Il regista di “Better man” è l’australiano Michael Gracey, già dietro la cinepresa per “The greatest showman” del 2017 e produttore nel 2019 di “Rocketman”, il biopic sull’ascesa al successo di Elton John.