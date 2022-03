Dua Lipa accusata di plagio

La cantante britannica Dua Lipa è stata querelata a causa della canzone "Levitating", brano incluso nel suo secondo album “Future Nostalgia” pubblicato nel marzo del 2020. A muovere l'accusa – e anche i legali – di violazione del copyright nei confronti della 26enne popstar di origine kosovaro-albanese presso la corte federale di Los Angeles è una reggae band statunitense della Florida, chiamata Artikal Sound System.

La band sostiene che "Levitating" sia un plagio di "Live Your Life", brano dalla formazione pubblicato nel 2017 nell'EP “Smoke and mirrors”, e quindi vuole ottenere la giusta soddisfazione economica. Questo, almeno, è quanto riportato dal sito californiano TMZ che ha preso visione dei documenti. Tempo fa parlando di “Levitating” la musicista aveva dichiarato che il brano è stato il punto di inizio dell'intero album “Future nostalgia”: "Non posso mai sapere quale sarà la canzone preferita dalla gente, ma 'Levitating' è stata la canzone che ha contribuito a determinare il resto dell'album". La canzone, oltre che da Dua Lipa, è firmata anche da Sarah Hudson, Clarence Coffee Jr. e Stephen Kozmeniuk ed è uno dei maggiori successi di “Future Nostalgia”.