Lady Gaga, annunciate le date del tour

Da Düsseldorf a Los Angeles passando per Stoccolma, Parigi, Toronto e San Francisco, "The Chromatica Ball" è il titolo del tour con cui Lady Gaga porterà la sua musica in giro per il mondo. Nelle scorse ore la voce di "Bad Romance" ha annunciato le nuove date della tournée. Dopo lunghi mesi di attesa, la cantante, classe 1986, ha aggiornato il pubblico in merito al futuro della tournée annunciando nuove date per un totale di quindici concerti. Il tour prenderà avvio il 17 luglio a Düsseldorf e si concluderà a Los Angeles il 10 settembre. Nella speranza che presto possano essere aggiunti show nel nostro Paese, di seguito trovi il calendario aggiornato della tranche europea della tournée.

