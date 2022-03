Machine Gun Kelly: sta per arrivare “mainstream sellout”

L’artista americano Machine Gun Kelly qualche tempo fa ha annunciato “mainstream sellout": sale l'attesa per l'uscita del nuovo album, che vedrà la luce il 25 marzo. Ad anticipare il disco “emo girl", l'inedito con Willow, la figlia di Will Smith, nominata Billboard’s Greatest Pop Stars 2021. Diretto da Drew Kirsh, il video del pezzo vede Travis Barker fare da guida ad un gruppo di giovani studenti durante una gita. All’interno del museo i ragazzi rimangono folgorati dall’energia eclettica di Machine Gun Kelly e di Willow che si esibiscono in una stanza a scacchiera. Dopo aver catturato l’attenzione degli studenti con il loro swag rock, i due artisti si trasformano in due piccoli emo-rocker alla fine del video. È seguita poi la pubblicazione del singolo “ay!” con l’icona del rap Lil’ Wayne, che ha riportato MGK alle sue origini urban e hip-hop. Nel videoclip vediamo l’artista e la sua crew muoversi con un’incredibile varietà di cambi d’abito.

Machine Gun Kelly è uno degli artisti più amati al mondo. Il suo ultimo album, “Tickets to My Downfall” (certificato ORO in Italia), è uscito nel mese di settembre del 2020 ed ha raggiunto la numero 1 nella classifica statunitense Billboard 200. “Tickets to My Downfall” è stato incoronato negli USA come “Miglior Album Rock” del 2020 e del 2021, vendendo oltre 2,5 milioni di copie e accumulando oltre 3,6 miliardi di stream. L’album ha regalato inoltre a Machine Gun Kelly diversi premi agli MTV VMA, agli iHEART e ai Billboard Awards.