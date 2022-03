Jennifer Lopez in intimo lascia senza fiato

Dolce&Gabbana ha lanciato la sua nuova collezione di occhiali da vista e da sole e, per farlo, ha scelto come testimonial una coppia davvero esplosiva. Si tratta di Jennifer Lopez e David Gandy: i due avevano già collaborato per il video del brano "First Love" proprio della cantante e già lì avevano mostrato un'intesa pazzesca, che si ripropone anche in questo caso. E la foto, postata anche sul profilo di JLo, ha riscosso un successo incredibile, lasciando senza fiato: quasi due milioni di like in pochissime ore. Una scelta quella di questa dirompente coppia che, come si legge in questo articolo di Vogue, ha un intento ben preciso: "lei dall'iconico carattere e dalla personalità dirompente, lui statuario e interprete impeccabile dell’eleganza del brand, indossano i nuovi occhiali della griffe italiana, che più che accessori bramano di essere dichiarazioni della personalità unica di chi li indossa". Jennifer Lopez, 52 anni, si mostra in intimo, in una forma fisica incredibile.

