Avril Lavigne vuole Kristen Stewart in un film sulla sua vita

Chi potrebbe interpretare Avril Lavigne in un film sulla sua vita? La cantante canadese non ha troppi dubbi. La sua prima scelta è Kristen Stewart. Chissà che, dopo aver interpretato Lady Diana nel biopic Spencer, appena uscito nei cinema italiani e con cui è nominata agli Oscar 2022 come miglior attrice protagonista, Kristen Stewart non abbia già trovato il suo prossimo ruolo. Anche in questo caso biografico. Nel corso di una recente intervista concessa sul red carpet degli iHeartRadio Music Awards 2022, dove ha consegnato il premio Female Artist of the Year a Olivia Rodrigo, ad Avril Lavigne è stata rivolta una domanda parecchio interessante. “Se venisse realizzato un film sulla tua vita, chi vorresti che ti interpretasse?”. Dopo averci riflettuto un po', Avril ha risposto: “Sto cercando di pensare...sarebbe figo se a interpretarmi fosse Kristen Stewart. Sì, lei è una forza. Yeah”. In attesa dell'arrivo di un per ora soltanto ipotetico biopic con protagonista la star di "Twilight", intanto, la sua celebre hit “Sk8er Boi” potrebbe diventare un film.