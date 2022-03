Miley Cyrus annuncia il suo primo album live

“Da molto tempo i miei fan mi chiedono un disco dal vivo e ora sono ansiosa di pubblicarlo!”: con queste parole si apre il messaggio condiviso da Miley Cyrus sui social per annunciare l’uscita del suo primo album live. Il disco, intitolato “Attention: Miley live” e descritto dall’ex stellina Disney come un regalo per il suo pubblico, arriverà sui mercati il prossimo 1 aprile e conterrà venti canzoni tratte dal repertorio della popstar per ripercorre le diverse fasi della sua carriera. L’album, in uscita a quasi due anni di distanza dalla ultima prova sulla lunga distanza di Miley Cyrus, “Plastic hearts”, includerà anche due nuove canzoni: “Attention” e “You”, quest’ultima già fatta ascoltare dalla 29enne cantante durante lo speciale dello scorso capodanno con Pete Davidson.