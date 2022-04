Jennifer Lopez si mostra senza trucco

Per Jennifer Lopez il tempo sembra non passare mai. In un video condiviso sui social la popstar e attrice si mostra dopo la doccia del mattino, senza trucco e con i capelli ancora umidi. E la sua bellezza, al naturale, fa impazzire i fan. A quasi 53 anni (li compirà a luglio) il suo volto appare senza l'ombra di una ruga, levigato e luminoso come quello di una ventenne. Il suo elisir di giovinezza?

"Buongiorno a tutti, è una bella giornata fuori. È stupendo, sono appena uscita dalla doccia e mi sono lavata con il mio detergente", dice JLo nel video: "Non ho alcuna illuminazione speciale o altro, questa è solo la luce del mattino. Niente filtri, questa è la mia faccia", aggiunge mentre si prepara per la routine del mattino e spiega che fuori dalla doccia tiene una scatoletta piena di bigliettini con frasi significative di vari personaggi famosi e non. Ogni giorno ne legge una per lasciarsi ispirare positivamente. "Ci impegneremo a rimanere felici, qualunque cosa accada. Promettilo a te stesso. Sarò felice. Risiede in me: il mio successo e la mia felicità", recita la citazione del giorno di Hellen Keller.