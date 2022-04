Capo Plaza annuncia il suo atteso summer tour

Capo Plaza, star multiplatino tra gli artisti più importanti della scena rap italiana e internazionale, annuncia il summer tour che andrà a toccare le più importanti rassegne estive e partirà il 9 Luglio 2022 da Rimini al Rimini Beach Arena, il 18 Luglio 2022 all’ Isola di Pag al Pow Wow (CROAZIA), il 23 Luglio 2022 al Clouds Arena (Capaccio Paestum) a La Nuit Festival, il 30 Luglio 2022 a Castellaneta Marina al Nafoura, il 31 Luglio 2022 a Gallipoli al Sottosopra Fest, il 2 Agosto a Lignano Sabbiadoro al Arena Alpe Adria, il 5 Agosto 2022 a Covaleda al Spain Soria (SPAGNA), il 9 Agosto 2022 a Budoni (SS) al Gate Sardinia, il 13 Agosto 2022 a Jesolo al Jesolo Beach Festival, il 26 Agosto 2022 a Catania a Villa Bellini al SOTTO IL VULCANO FEST, il 31 Agosto a San Benedetto del Tronto (AP) al San. B Sound, il 2 settembre 2022 a Ortona all’Italian Style Festival. Radio 105 è media partner.

Le date già annunciate nei club del “Plaza Il Tour”, inizialmente previste a febbraio, sono state posticipata a novembre: stesse città, stessi club, cambiano solo le date per assistere ai concerti di Capo Plaza. Gli appuntamenti: debutto il 23 novembre 2022 all’Atlantico Live di Roma data già sold out, segue il 24 alla Tuscany Hall di Firenze, il 26 al Teatro Concordia di Torino, il 27 al Gran Teatro Geox di Padova e infine il 29 all’Alcatraz di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Capo Plaza a soli vent’anni, già con il primo album “20”, uscito nel 2018 e certificato Oro in due settimane, e un singolo scala classifiche come Tesla, si è imposto all'attenzione di tutta la scena rap italiana, diventandone uno dei più rilevanti esponenti. I suoi testi - che parlano anche di redenzione e rivendicazione - mandano un messaggio molto forte ai fan: se credi in te stesso, niente può impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi. Un anno dopo l’uscita, l'album era ancora nella Top 15 della classifica italiana Spotify Global Top 200. Capo Plaza in breve conquista una grande popolarità anche in Europa e il primo tour europeo "Da zero a 20" inizia a Berlino nel 2019, continua con vari sold out a Barcellona, Parigi e Londra e si conclude a Milano. Nel 2021 il tanto atteso seguito "PLAZA", diventa Platino in meno di 2 mesi. Il progetto di successo vanta ospiti internazionali come Gunna, A boogie wit da hoodie, Lil Tjay, Luciano, nonché il rapper italiano e amico di lunga data, Sfera Ebbasta.

Vendita generale dei biglietti da venerdì 8 aprile alle ore 11.

