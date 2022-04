Avril Lavigne si sposa

Avril Lavigne e Mod Sun hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale e prossimamente convoleranno a nozze. La grande proposta è arrivata nella città più romantica del mondo: Parigi. Mod Sun, il cui vero nome è Derek Ryan Smith, ha chiesto la mano ad Avril Lavigne sotto la Torre Eiffel. La proposta è stata fatta lo scorso 27 marzo, ma i due cantanti e musicisti hanno deciso di condividere la notizia soltanto nelle scorse ore. Su Instagram, Avril ha pubblicato le foto del momento della proposta e dei loro anelli, accompagnata da queste parole in francese: “Oui! Je t’aime pour toujours”, ovvero: “Sì! Ti amerò per sempre”. I loro anelli di fidanzamento sono una creazione della celebre gioielleria XIV Karats di Beverly Hills. La scelta del diamante a forma di cuore è un omaggio al loro primo incontro, come ha spiegato la Lavigne al magazine People: "Il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Avril Lavigne (@avrillavigne)