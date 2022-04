Gli oggetti dei cantanti di Sanremo all'asta per beneficenza

Molti dei concorrenti che hanno preso parte al Festival di Sanremo 2022, o che sono stati ospiti della manifestazione canora, hanno aderito all'asta di beneficenza Charity Stars mettendo in vendita abiti e accessori sfoggiati sul palco dell'Ariston o loro effetti personali. Il tutto per sostenere un progetto dell’IRCCS Policlinico San Donato sulle cardiopatie infantili. Tananai, Francesco Sarcina, Rkomi, Achille Lauro, Sangiovanni, ma anche i vinvitori Mahmood e Blanco hanno deciso di partecipare all'iniziativa.

Sangiovanni ha messo all'asta la giacca rosa sfoggiata all'Ariston ed è subito andata a ruba. Tananai ha offerto la sua t-shirt ormai diventata iconica, Rkomi i guanti di pelle, Yuman la camicia di seta, Giusy Ferreri il megafono e Francesco Sarcina la sua chitarra: tutti oggetti e capi d'abbigliamento utilizzati durante le serate. Anche Cesare Cremonini, ospite della manifestazione canora, ha messo in vendita le sue sneakers. Elisa ha partecipato all'iniziativa con un completo indossato per il suo ultimo tour, Michele Bravi ha offerto la vestaglia firmata che lo ha accompagnato in hotel a Sanremo. Achille Lauro ha messo a disposizione il suo pupazzo personalizzato e autografato e il quarto disco di platino della hit estiva "Mille" e La rappresentante di lista la tazza autografata. Nemmeno i vincitori del Festival, Blanco e Mahmood si sono tirati indietro: il primo con un joystick autografato e il secondo con la sua armonica. I proventi saranno devoluti a sostegno del progetto dell’IRCCS Policlinico San Donato per migliorare il trattamento chirurgico delle cardiopatie congenite nei bambini cardiopatici.