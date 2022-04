Jennifer Lopez ha deciso di sposare Ben Affleck mentre era nuda

Jennifer Lopez e Ben Affleck si stanno per sposare. Dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 2003, potrebbe essere arrivata la volta buona. In attesa di scoprire quando si terranno le nozze più attese dell'anno, J.Lo ha intanto svelato come Ben le ha fatto la proposta di matrimonio. Lei era nuda. Nelle scorse ore, attraverso la sua newsletter On The JLo, la cantante e attrice 52enne ha rivelato che in quel momento si trovava nel suo posto preferito, ovvero la vasca da bagno.

Jennifer Lopez ha raccontato: “Sabato sera, mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nella vasca da bagno con la schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Sono stata presa totalmente alla sprovvista e l'ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di capire che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo”. J.Lo ha quindi aggiunto: “Ero letteralmente senza parole e lui ha chiesto: 'È un sì?'. Ho detto 'SÌ, certo che è un SÌ'. Stavo sorridendo così tanto e le lacrime mi scendevano sul viso, sentendomi così incredibilmente felice e completa. Non era niente di speciale, ma era la cosa più romantica che avrei mai potuto immaginare. Solo un tranquillo sabato sera a casa, due persone che si promettono di esserci sempre l'una per l'altra. Due persone molto fortunate, che hanno avuto una seconda possibilità di vero amore”.