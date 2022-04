Lady Gaga sta scrivendo la colonna sonora del nuovo Top Gun

Lady Gaga interpreterà la canzone tema di uno dei film più attesi dell'anno, "Top Gun: Maverick". Al momento si tratta di indiscrezioni non ancora confermate ufficialmente. Secondo quanto riporta il solitamente beninformato sito Pop Crave, Lady Gaga ha scritto e registrato il brano principale della soundtrack della pellicola, il sequel del cult movie anni '80 Top Gun, che vedrà Tom Cruise tornare a indossare gli iconici panni del pilota Pete "Maverick" Mitchell. Stando ai rumors, il brano è intitolato “Hold My Hand”. A trascinare la soundtrack del film originale era stata la memorabile “Take My Breath Away”, canzone scritta da Giorgio Moroder e Tom Whitlock, e interpretata dai Berlin, che nel 1987 ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale. Lady Gaga con “Hold My Hand” riuscirà a ripetere questo straordinario successo?