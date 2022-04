Rihanna tradita da ASAP Rocky a un mese dal parto?

Rihanna tradita dal fidanzato A$AP Rocky a un mese dal parto? Il rumor ha fatto impazzire i social negli ultimi giorni, fra l’indignazione dei fan della superstar e la cautela di altri che non hanno mai dato credito alle voci. A far partire il gossip è stato un influencer, Louis Via Roma (nickname di Louis Pisano), che ha raccontato su Twitter come i due si sarebbero lasciati a causa delle infedeltà del rapper e produttore: il tradimento sarebbe avvenuto durante la fashion week parigina con la designer di scarpe e stilista Amina Muaddi (che lavora per il brand di calzature di Rihanna e ha anche disegnato una capsule collection per il fidanzato).

Dopo il terremoto scatenato dalla notizia, aggravato dall’idea di un tradimento così prossimo al parto, sono arrivate le smentite. Non dai due diretti interessati, che sono però stati paparazzati insieme alle Barbados (Paese d’origine di Rihanna, 34 anni), quanto dalla stilista Muaddi, che ha parlato di "bugia vile e crudele", e da una fonte vicina alla coppia che ha confermato al sito Tmz come si tratti di "falsità al 100%". Anche Louis Via Roma ha a quel punto fatto retromarcia, scusandosi per la decisione di postare delle voci su Twitter e spiegando di voler prendere del tempo lontano dal social "per imparare a usare meglio la piattaforma".