Lizzo ha pubblicato un nuovo singolo

Vincitrice di tre Grammy la superstar multiplatino Lizzo è finalmente tornata con il nuovo singolo "About Damn Time". La traccia è un inno alla self-confidence, al riconoscere il valore e la forza in se stessi, ed è accompagnata da un video ufficiale. "About Damn Time" è il primo singolo dall’attesissimo nuovo album di Lizzo, "Special", fuori il 15 Luglio. Lizzo ha celebrato il suo nuovo singolo tornando al Saturday Night Live sia come ospite che come presentatrice: è stata la sua prima apparizione dal 2019. Lizzo ha inoltre pubblicato il suo show "Watch Out For The Big Grrrls" il 25 Marzo. Il reality TV contiene 8 episodi e tratta della ricerca di Lizzo del suo prossimo ballerino da stage.