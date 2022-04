Francesco Gabbani: "Sono felice con le piccole cose"

"Che cos'è la felicità? Non lo so, ognuno ha la sua e tutti la cercano. Io però mi autodetermino felice, e la cerco nel qui e ora, nelle piccole cose". Coglie una nuova occasione per raccontarsi con sincerità Francesco Gabbani con il nuovo album "Volevamo solo essere felici", che il 22 aprile uscirà pubblicato in tre versioni, cd, vinile standard e vinile in edizione limitata e numerata contenente una bonus track. "Cerco di riflettere su chi sono e sul senso della vita, provando ad andare in profondità, ma di certo non ho la presunzione di dichiarare di aver raggiunto la piena consapevolezza: non si finisce mai di capirsi nel percorso di vita", spiega il cantante, che arriva a questo quinto lavoro in studio a due anni da "Viceversa" e dopo il successo televisivo di "Ci vuole un fiore", varietà ambientalista condotto con Francesca Fialdini l'8 aprile scorso su Rai1.

Centrale nel nuovo lp, anticipato a marzo dal singolo omonimo, è il concetto di felicità: "Ricercarla è una costante: per molti significa proiettarla nel futuro, come se si dovesse arrivare a una meta. Io invece provo a cercarla nel presente, so che non è facile, ma a volte basta cambiare il punto di vista", prosegue, evidenziando l'importanza della parola 'solo' nel titolo, "un termine che sottintende la malinconia, sentimento che mi attrae. Non è qualcosa di negativo, ma un modo per accedere ai ricordi".