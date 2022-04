Mahmood, il tour parte dal Bataclan: il pubblico canta “Brividi”

Ha preso il via a Parigi il Ghettolimpo Summer Tour, la tournée europea di Mahmood. Il cantante, vincitore di Sanremo insieme a Blanco con il brano "Brividi", ha scelto un luogo simbolo della capitale francese: il Bataclan, teatro della strage del 13 novembre 2015 in cui alcuni terroristi uccisero 90 persone - tra cui l'italiana Valeria Solesin - durante un concerto degli Eagles of Death Metal. Mahmood ha eseguito anche il brano che lo ha portato a trionfare alla kermesse di febbraio, davanti a un pubblico entusiasta che ha cantato all’unisono con lui.