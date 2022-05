Pyrex ha annunciato "Sinfonia della distruzione"

Pyrex della Dark Polo Gang ha compiuto 28 anni. In questa occasione ha pensato di fare lui un gradito regalo ai suoi fan annunciando l'uscita del suo nuovo singolo solista intitolato "Sinfonia della distruzione". Il brano uscirà giovedì 12 maggio, a distanza di sei anni dal suo primo vero progetto solista, "The Dark Album", e a due dall'ultimo exploit collettivo della Dark Polo Gang, "Dark Boys Club". "Sinfonia della distruzione" è stato prodotto da Katoo, Drillionaire e FCM, e segna per Pyrex un nuovo capitolo della sua carriera all'insegna della sperimentazione.

Nato nel 1994 a Roma da padre italiano e madre afroamericana, Pyrex si è fatto notare per la prima volta nel 2015, con i primi lavori della Dark Polo Gang. Tra i pezzi più conosciuti che lo vedono protagonista c'è "Sportswear", in collaborazione con il socio di sempre Tony Effe, il cui videoclip ha totalizzato oltre 36 milioni di view su YouTube, e "Fiori del male" (feat. Sfera Ebbasta), certificato platino.