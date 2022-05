Post Malone diventerà padre

Post Malone ha annunciato che presto diventerà papà. L'artista 26enne sta aspettando il primo figlio con la fidanzata storica ed è al settimo cielo: "Sono entusiasta di questo prossimo capitolo della mia vita. Sono più felice di quanto sia mai stato". Ha aggiunto di aver deciso di prendersi "tempo per prendermi cura del mio corpo, della mia famiglia e dei miei amici. E voglio diffondere quanto più amore possibile ogni giorno". Se vi state chiedendo chi sia la fidanzata con la quale avrà un figlio, l'identità è per ora sconosciuta: Post ha tenuto la relazione lontana dai riflettori e non ha mai fatto sapere chi stia frequentando. Intanto è in arrivo il nuovo e quarto album di Post Malone, che si intitola "Twelve Carat Toothache" ed esce il prossimo 3 giugno. Recentemente lo abbiamo visto sul palco del Coachella 2022, in una performance a sorpresa con 21 Savage sulla loro hit "Rockstar".