Robbie Williams è anche pittore

Robbie Williams non è solo un cantante, una popstar famosa in tutto il mondo. Sul palco ha un'energia e una voce incredibile, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo ma, come raccontano diversi in media in questi giorni, le sue doti immense non si fermano solo alla musica. A Londra infatti presso Sotheby's, una delle più importanti case d'asta, verrà creata una mostra con alcuni dei suoi dipinti che verranno poi successivamente venduti. La mostra sarà presentata insieme al suo partner creativo Ed Godrich e sarà composta da quattordici dipinti in bianco e nero: "Sono tutti creati con lo stesso linguaggio visivo. Ma quando ti trovi di fronte a loro, si legge sul Guardian, vedi che hanno un carattere diverso. Ogni immagine ha sicuramente uno stato d'animo visivo specifico".

To whet our appetites ahead of their debut exhibition in May, @robbiewilliams and Ed Godrich have slipped a brand-new work into this season’s ‘Contemporary Curated’ auction. Meet ‘Beverly’… https://t.co/evCfzOAdH7 #SothebysContemporary pic.twitter.com/5Ozott64bH — Sotheby's (@Sothebys) April 22, 2022