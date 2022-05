Harry Styles ha attraversato l'Italia on the road

Harry Styles ama l'Italia. Il cantautore inglese lanciato dagli One Direction ha confermato la sua passione per il nostro Paese. Infatti è stato avvistato in più di un'occasione in Italia. L'ultima volta risale ad appena una manciata di giorni fa, quando è stato visto insieme alla compagna Olivia Wilde a Civita di Bagnoregio, frazione del comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo, nel Lazio, dove secondo alcune voci avrebbe comprato casa.

Nel corso di una recente intervista con Zane Lowe su Apple Music per il lancio del suo nuovo album “Harry's House”, in uscita venerdì 20 maggio, Styles ha anche svelato di aver attraversato il nostro Paese in segreto. L'ha fatto con un viaggio on the road in solitaria. Harry ha raccontato: “È stato come un viaggio senza tempo. Ho guidato con un amico. Lui, dopo un paio di giorni, è tornato indietro in aereo, io sono rimasto per un paio di settimane, da solo. Andavo in giro, prendevo un caffè, mi sedevo. Penso di essermi rilassato molto, mi sentivo come se nessuno sapesse dove mi trovavo. Mi sentivo un essere umano. Infine, ho guidato per tutto il viaggio di ritorno, non c’era nessuno con me. Io amo guidare”.