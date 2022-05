Elton John: un documentario sul tour d'addio

Prossimamente arriverà un documentario incentrato sulla tournée d’addio di Elton John, il “Farewell Yellow Brick Road - The Final Tour ”, che il prossimo 4 giugno farà tappa anche in Italia per l’ultimo concerto del musicista di Pinner nel nostro Paese. Il progetto, battezzato “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend”, sarà incentrato sull’ultima serie di show del 75enne artista britannico, includendo anche una testimonianza degli show previsti al Dodger Stadium di Los Angeles a novembre 2022, e ripercorrerà inoltre il periodo della sua carriera tra il 1970 e il 1975. Come riportato da “Deadline”, il documentario includerà diversi filmati inediti di concerti degli ultimi 50 anni, contenuti estratti dai diari scritti a mano di Elton John e immagini attuali del musicista e della sua famiglia.

Il film, diretto da R.J. Cutler e da David Furnish, marito della voce di “Tiny Dancer”, dovrebbe venir inserito nel circuito dei festival, per poi ottenere una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche e infine essere disponibile in streaming su Dinsney+ - che ha acquisito i diritti della pellicola insieme a Disney Original Documentary. Al momento, però, una data di uscita prevista del lungometraggio non è ancora stata annunciata.