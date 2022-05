Blanco: una fan gli tocca le parti intime e il web insorge

Tutto succede in piazza Duomo a Milano mentre Blanco sta cantando al “Notti in bianco” in mezzo ai fan: una giovane ragazza, come si vede dal video diventato virale, gli ha toccato le parti intime. Ed è scoppiato il caso sui social, con tantissimi utenti che sono insorti: “Questa è una molestia”. Nel video si vede palesemente la mano di una giovane che si sarebbe approfittata della vicinanza della voce di “Blu celeste” per toccargli i genitali. "Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo", ha scritto un'altra utente sui social. Alcuni sostengono che il gesto sia stato "casuale", ma è oggettivamente difficile pensarlo: "Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata ‘casuale’ come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole" ha scritto un altro utente. Il tema sta suscitando, come spesso capita in queste occasioni, un grande dibattito.

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — (@camreline) May 23, 2022