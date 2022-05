Rhove e il suo team invadono Milano a bordo delle biciclette

Sempre nel segno dell'adrenalina e del divertimento, Rhove, uno dei fenomeni musicali del momento, ha pubblicato il nuovo freestyle e video, “Laprovince#2”, successore del primo capitolo che aveva conquistato le classifiche italiane, venendo certificato Disco Oro e ottenendo oltre 8 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube. Nella nuova clip è accompagnato dai suoi amici di sempre, che lui chiama affettuosamente “famiglia” e che lo seguono e supportano in ogni decisione. Nella clip c’è anche l’esaltazione degli sport più estremi, tanto amati dall’artista di Rho: “Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scriveva sul suo profilo Twitter, Rhove. Nel mentre la sua hit “Shakerando” si conferma alla prima posizione della classifica dei singoli italiani per la quinta settimana consecutiva.