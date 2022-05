Eminem ha scritto una nuova canzone per il film su Elvis

Un gigante della musica omaggia un altro gigante. Il 22 giugno uscirà nelle sale il film biografico su Elvis, proprio dal titolo “Elvis”, per la regia di Baz Luhrmann. Il progetto racconterà la vita, il percorso, la musica e la carriera della leggenda del rock Elvis Presley che, per l’occasione, sarà interpretato dall’attore Austin Butler. Anche Tom Hanks sarà uno degli attori del cast principale ed interpreterà lo storico manager Tom Parker. Per un film così ambizioso non poteva non esserci una colonna sonora ambiziosa: tra le figure di spicco della tracklist c’è anche Eminem che, assieme a Cee LoGreen, presenterà un brano inedito, attesissimo dai fan. Nella tracklist svetta anche il tricolore grazie alla presenza dei Måneskin che, ancora una volta, rafforzano la loro immagine di icone internazionali.