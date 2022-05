Tananai, Fedez e Mara Sattei: un tormentone insieme

Si preannuncia un'estate caldissima. Esce il 3 giugno "La dolce vita", il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei. Come si evince in primis dal titolo, la canzone conferma la cifra artistica dell’estate firmata da Fedez, che tenta il bis dopo il grandissimo successo di "Mille" con Achille Lauro e Orietta Berti. Un mix colorato in cui suoni twist che rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni '60 italiani, vengono mixati con una scrittura ironica, ma al tempo stesso fresca. Le voci dei due compagni di viaggio di Fedez vengono sapientemente miscelate a completamento di questo pezzo. Il brano, prodotto da d. whale, è una dichiarazione d’amore, al grido: “La vita senza amore dimmi tu che vita è”.

