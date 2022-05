Christina Aguilera è tornata

Una cosa è certa: Christina Aguilera, classe 1980, con il tempo ha saputo conquistare il cuore dei fan affermandosi come una delle voci di maggior successo nella storia della musica pop. Gli anni passano per tutti, la popstar non sempre è sulla cresta dell'onda, ma non ha mai rinunciato al suo grande amore, la musica: l'artista ha annunciato l’uscita del nuovo album "La Tormenta" sui social. Nel gennaio del 2022 ha pubblicato il disco "La Fuerza", sull'onda dal singolo "Pa Mis Muchachas" in collaborazione con Becky G, Nicki Nicole e Nathy Peluso. E adesso ha sorpreso tutti con un nuovo progetto discografico.

