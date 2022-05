"The Eminem Show " compie vent'anni

Vent'anni. Un disco fondamentale per la storia del rap mondiale. Eminem ha pubblicato la versione estesa del suo album culto "The Eminem Show" per ventesimo anniversario dalla sua uscita. La versione deluxe contiene 18 bonus tracks (inclusi B-side, performance live, versioni strumentali e una canzone inedita) e nessuna di queste è mai stata resa disponibile per il download o lo streaming. “The Eminem Show” è un disco seminale e senza paragoni: ha infranto record, vinto ai Grammy Awards ed è il quarto album in studio di Eminem. Il risultato finale? Beh, è risultato l’album più venduto negli Stati Uniti e in tutto il mondo nel 2002, vendendo complessivamente oltre 27 milioni di copie in tutto il globo. Il rapper all'epoca disse: “Una delle cose frustranti era che la gente diceva: ‘deve imprecare per vendere dischi’. Ecco perché con questo album ho abbassato un po' i toni in fatto di effetto shock. Volevo dimostrare che sono un artista completo e che sono qui per restare”. Ha avuto ragione.