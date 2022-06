Ed Sheeran canterà per la regina

Un'esibizione speciale per il proprio Paese. Una canzone romantica, scelta per l'occasione, che fa battere il cuore. Il tabloid Daily Mail ha iniziato a svelare diversi particolari sul Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Si tratta di un grande avvenimento pensato per onorare i suoi 70 anni di regno. Ci sarà anche Ed Sheeran a rendere omaggio alla regina, il cantautore si esibirà cantando "Perfect". Secondo il tabloid è appunto la canzone "perfetta "per ricordare il principe Filippo, consorte della regina scomparso nell’aprile del 2021 a 99 anni. Il cantautore di Halifax canterà la ballad romantica al termine del corteo per le strade di Londra, in programma domenica 5 giugno. Pare, secondo le prime indiscrezioni, che Ed Sheeran sia atteso proprio prima dell’inno nazionale.