Elodie è pronta a essere "Tribale"

La sua ultima canzone, "Bagno a mezzanotte", è una hit. Elodie sta vivendo un grande momento artistico che le viene riconosciuto in più ambiti. Recentemente è stata annunciata anche la sua partecipazione al Roma Pride in veste di madrina e ora, sull'onda del successo, si prepara a pubblicare un nuovo singolo. Il brano si intitola "Tribale". La nuova canzone, attesissima dai fan, dovrebbe ormai uscire a giorni, presumibilmente venerdì dieci giugno. L'annuncio è arrivato in occasione della partecipazione a "Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio. Il video del brano è stato girato a Napoli dal regista Attilio Cusani. Alla clip hanno partecipato diversi ballerini e quindi i fan si aspettano un mix ritmato scatenato da ballare e cantare per tutta l'estate.