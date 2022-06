Shakira, è finita con Piqué: lui l'ha tradita con una ventenne

Una storia bellissima, lunga dodici anni, in frantumi. Tra Shakira e Piqué è finita. Lo mette nero su bianco in Spagna El Periodico con uno articolo alla nitroglicerina che sta accendendo i social in tutto il mondo. Secondo il pezzo firmato dai giornalisti Emilio Pérez de Rozas e Laura Fa, la 45enne popstar colombiana avrebbe scoperto di essere stata tradita dal difensore del Barcellona, compagno di vita con cui ha una relazione da oltre dieci anni e con cui ha avuto due figli. Per questo ora Piqué è tornato a vivere da solo, allontanato dalla famiglia. "La cantante l'ha beccato con un'altra, una ventenne, e stanno per separarsi", si legge nell'articolo bomba. Il pezzo prosegue raccontando come Piqué stia passando sere e giorni nel suo appartamento, ma è come "slegato e fuori controllo, perso in notti brave con il compagno di squadra Riqui Puig". Insomma, una crisi pesantissima.