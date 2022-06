"Alla salute": Jovanotti ci porta dentro la gioia estiva

L'estate sta iniziando anche per Jovanotti e, mentre si prepara al suo festival itinerante "Jova Beach Party", ci porta dentro la bellezza e la gioia del periodo più caldo e solare dell'anno con il video del suo nuovo singolo, "Alla salute". Diretto da diretto da Giacomo Triglia e girato in Calabria, tra Scilla e Gerace, il videoclip trasmette senso di libertà e unione con colorate e vivaci immagini che si intrecciano ad alcune citazioni alla cinematografia italiana con cui Lorenzo è cresciuto, dai riferimenti a "Novecento" di Bernardo Bertolucci a "Il bisbetico domato".

"'Alla salute' è un brindisi e un augurio, un treno che viaggia verso tempi migliori, ma non dimentica da dove è partito e le stazioni che via via attraversa", ha raccontato Jovanotti in una nota stampa per presentare il brano, incluso insieme ad altre dieci nuove canzoni, tra cui "I love you baby", nella stagione "Mediterraneo" del "Disco del sole". Il cantautore, che intanto su Instagram ha promesso che "per l’estate ho una sorpresa di cui vi parlerò presto", ha aggiunto: "Dentro c’è tanta di quella vita e tanta di quella musica ascoltata, vissuta, masticata e sentita, che quando l’ho scritta ho avuto l’impressione che già esistesse e che a me spettasse solo di registrarla”.