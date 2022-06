Robbie Williams emoziona tutti cantando gli Oasis

Un omaggio che ha riscaldato il cuore di tutti i fan. Robbie Williams si è esibito sul palco dello stadio Vale Park situato a Burslem, Stoke-on-Trent, per un live nella sua città natale. Durante lo show il cantante ha eseguito sia canzoni dei Take That, tra cui "Do what u like" e "Could it be magic”, sia pezzi tratti dal suo repertorio solista che cover di brani di altri artisti. Il 48enne artista di Stoke-on-Trent ha infatti sorpreso il pubblico con una personale versione di “Don't Look Back In Anger” degli Oasis come riportato dalla testata locale “Stoke Sentinel”. Una versione bellissima ed emozionante.

Robbie Williams hizo un cover de “Don’t look back in anger” en su show de anoche. pic.twitter.com/xVwFPVLG6C — . (@tcbrothers) June 5, 2022