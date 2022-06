Boomdabash e Annalisa insieme per un'estate esplosiva

L'estate è ormai alle porte e i re dei tormentoni sono già ai nastri di partenza, pronti per dare il via a una stagione ricca di musica e solarità. A contendersi il titolo di tormentone dell'estate 2022 arriva anche il nuovo singolo dei Boomdabash, che quest'anno fanno squadra con Annalisa per un'estate esplosiva. Il brano, interpretato insieme alla voce di "Tsunami", si intitola "Tropicana" e, descritto come un duetto avvincente dal ritmo estremamente contagioso, è attesto per il prossimo venerdì 10 giugno.

La canzone, che segna il ritorno della band dopo le hit estive “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Karaoke”, “Don’t worry”, “Mohicani”, in pieno stile Boomdabash è un insieme di sonorità estive, colorate tanto da suoni reggae che pop che creano l'incontro fra diversi generi, dalla dance al reggae, dal pop al soul, dalla drum & bass all'hip hop. “'Tropicana', come molti dei brani tipici della nostra produzione, è un’esplosione di energia allo stato puro che intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes", ha dichiarato il gruppo: "La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane". Ha aggiunto: "Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano, un’artista che condivide con noi l’amore per la sperimentazione musicale, una voce eccezionale e carismatica, un timbro che accarezza ma allo stesso tempo punge e graffia. Una perla che impreziosisce 'Tropicana', rendendola sicuramente una banger hit che puoi canticchiare già al primo ascolto”.