Capo Plaza: “Hustle Mixtape” è il lato più scuro del rap

"Se non miri a qualcosa, non colpirai mai nulla. Hustle per me significa non smettere di crederci, non smettere di lottare. Avere sempre la stessa fame del primo giorno. Ho un piano da portare a termine e vado dritto per la mia strada, nonostante le difficoltà. Perseverare. Per questo ho chiamato così il mixtape: Hustle è quella spinta in avanti, continuo ad averla e sono grato di questo". Con queste parole Capo Plaza ha presentato il suo nuovo progetto "Hustle Mixtape”. Un progetto che consacra il suo ritorno sulla scena rap nazionale e internazionale dopo il successo dell’ultimo e secondo album in studio "Plaza", certificato doppio disco di platino. Il rapper ritorna alle sue origini: il nuovo mixtape innalza il lato più scuro del rap confermando le incredibili doti stilistiche che hanno consacrato Plaza come uno dei pesi massimi della scena e uno dei punti di riferimento della scena drill europea.