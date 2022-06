Jennifer Lopez si commuove sul palco

Lacrime di gioia. Per un premio, ma soprattutto per una amore ritrovato: quello che con Ben Affleck. Jennifer Lopez si è commossa sul palco quando ha ricevuto il Generation Award nell’ultima edizione dell’Mtv Movie & Tv Awards. E rivolgendosi alla sua dolce metà, rimasta a casa mentre lei veniva incoronata in California, ha detto: “Ciao Ben e tutti quanti a casa, ciao! Aspettatemi per cena, sarò lì per le 7”. Il premio ovviamente è per la sua grande carriera: "Voglio dire grazie a tutte le persone meravigliose con cui ho avuto la fortuna di lavorare in questi anni. Sei al top solo quando hai al tuo fianco persone che lavorano e ti rendono migliore. In questo, mi sento molto fortunata".

