Fedez improvvisa uno show per strada con Tananai

Il quartiere di Chinatown a Milano si è animato con le atmosfere estive e i suoni solari Anni '60 del nuovo singolo estivo di Fedez con Tananai e Mara Sattei, "La dolce vita". I tre artisti hanno infatti improvvisato uno show per strada e, attirando centinaia di giovani e non solo in una calda serata milanese, hanno cantato la loro nuova canzone, pensata per spopolare in radio e sulle spiagge e già in lizza per diventare il tormentone dell'estate 2022.

Come testimoniato sui social dal rapper di "Paranoia airlines", Fedez era a cena con la moglie Chiara Ferragni e alcuni amici quando ha annunciato su Instagram: "Appuntamento in piazza Morselli alle 23.30". Proprio lì, l'artista si è presentato insieme al cantante di "Sesso occasionale" e a Mara Sattei per far ballare e cantare i tanti fan accorsi all'appuntamento. Il tutto è stato ripreso e trasmesso in diretta sul profilo di Fedez, che oggi ha anche pubblicato il colorato e solare video di "La dolce vita", ispirato all'Italia di sessant'anni fa.