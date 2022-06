Machine Gun Kelly apre il concerto in elicottero

Se l’intento era quello di stupire ancora una volta i fan, Machine Gun Kelly c’è riuscito. Il cantante ha inaugurato il suo tour mondiale a supporto del nuovo album “Mainstream Sellout” con un concerto in Texas e, per dare il via allo show, l’artista non si è limitato a un semplice ingresso in scena, ma ha optato per un’entrata ad effetto.

Machine Gun Kelly ha infatti deciso di aprire lo spettacolo “in volo”, e si è fatto trasportare fino al palco da un elicottero rosa, a cui il cantante era aggrappato attraverso una scaletta, atterrato nel mezzo del Moody Center di Austin. Il rapper prestato al pop punk ha così sorpreso il pubblico prima ancora di farlo scatenare per circa due ore con le sue canzoni. Dopo una serie di concerti in America, il “Mainstream Sellout Tour” approderà poi in Europa e il 27 settembre farà tappa anche in Italia, quando dopo tre anni Machine Gun Kelly riporterà la sua musica nel nostro Paese andando in scena al Mediolanum Forum di Assago (Milano).