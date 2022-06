Justin Bieber spiega la sua malattia: "Ho il volto paralizzato"

“Ho la sindrome di Ramsay Hunt, dovuta a un virus che attacca il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali causando la paralisi del volto”, ha spiegato Justin Bieber, creando un effetto choc sul pubblico. “Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che ovviamente non sono in grado fisicamente di fare uno spettacolo”, ha proseguito. Tutto era stato anticipato negli scorsi giorni: “La mia malattia sta peggiorando”, aveva scritto Justin Bieber in alcune storie su Instagram. La popstar canadese aveva così fatto sapere di dover fermare il suo "Justice World Tour” e rimandare alcune date. Il cantante, però, non aveva fornito dettagli su ciò che sarebbe stato costretto ad affrontare, ora è arrivata la dura e sofferta spiegazione.

