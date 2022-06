Eminem: ecco il nuovo brano “The King & I"

Una nuova canzone per un film attesissimo dai fan. “The King & I” è il titolo dell’inedito pezzo pubblicato da Eminem e tratto dalla colonna sonora della pellicola “Elvis”, il nuovo biopic su Elvis Presley, diretto da Baz Luhrmann e in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 22 giugno. Il brano è stato prodotto da Dr. Dre e conta della collaborazione di CeeLo Green. Nel raccontare la storia del rocker, la pellicola approfondisce il rapporto tra Presley (interpretato da Austin Butler, già visto nella serie tv “Carrie diaries” e nel film “C'era una volta a... Hollywood” di Quentin Tarantino) e il suo manager, il colonnello Tom Parker (ruolo affidato a Tom Hanks), comprendendo un arco temporale di oltre vent’anni, dall’ascesa dell’artista alla sua celebrità senza precedenti, con sullo sfondo l'evoluzione culturale americana. La colonna sonora del film include anche, oltre alla nuova canzone di Eminem, il brano “Vegas” di Doja Cat, il recente singolo di Swae Lee e Diplo "Tupelo Shuffle”, e la cover di “Vegas" di Elvis riletta dai “nostri” Måneskin.