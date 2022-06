Anna, fuori il primo Ep: "È una grande festa per tutti"

"Lista 47" non è solo il titolo del primo Ep di Anna, uscito oggi. È anche il lasciapassare alla grande festa a cui la giovane rapper ha deciso di invitare tutti, dopo il successo del suo fortunatissimo singolo "Bando" e il ritorno con il recente brano "Gasolina". "Ho deciso di intitolare questo progetto 'Lista 47' perché vorrei che fosse una grande festa per tutti", spiega infatti la cantante ligure, classe 2003, in una nota: "Un party in cui tutti sono invitati tramite lista. 47, infine, è il mio numero fortunato".

L'Ep d'esordio di Anna include sette brani, tra cui i feat. con MamboLosco, Rondodasosa, Slings e Lazza. Dalle sonorità eterogenee, il disco è una vera e propria sorta di festa dove le atmosfere pop e rap si colorano dello stile accattivante della rapper. “Volevo creare brani che fossero diversi tra loro, per far conoscere al pubblico diverse sfaccettature della mia personalità”, sottolinea Anna, che ha scritto tutti i testi delle canzoni del suo Ep "Lista 47", mentre ha affidato a MILES, Andry the Hitmaker, Drillionaire, Finesse e NKO la produzione.