Blanco è in ospedale e posticipa il tour

Un infortunio inaspettato, ma la musica non si ferma. Tantissimi giovani erano in attesa di vedere dal vivo Blanco, nella prima nazionale del suo tour estivo, a Genova: il suo mega raduno era previsto al Parco degli Erzelli, in occasione del nuovo festival Goa-Boa-The Next Day, in programma questo venerdì 24 giugno. Ma la voce di “Brividi” ha avuto un infortunio (non grave) e l’appuntamento è stato così rimandato: "Ciao belli, purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo…(ora sto bene). La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno, vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno. Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo". Le date di sabato 25 e domenica 26, sempre agli Erzelli, con Ghali, Madame, Bresh, Alfa e altri ospiti sono confermate.

